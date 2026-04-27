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Lyrische Hausapotheke

Glimpf unser

Von Marc Hieronimus

Heiliger Glimpf komme

Bring Nied und Klitz

Statt Garst und Scheuß

Mit Schorn schmück wieder unsere Häuser

Lass Him und Brom

In Pitsch und Klitsch gedeihen

Und Fuchsteufel und Mucksmaus

Vor Sternhagel fliehen

Dem Zwerch sei Boll

Vor Runz und Rümpf

Amen

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Erschienen in der Ausgabe vom 27.04.2026, Seite 10, Feuilleton
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