Waldbrände

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Otsuchi . In Japan wurden 1.400 Feuerwehrleute und Dutzende Militärs in den Norden des Landes entsendet. Sie sollen dort zur Bekämpfung der seit Tagen wütenden Waldbrände beitragen, so das zuständige Ministerium am Sonntag. Es bestehe Gefahr, dass die Feuer auf Wohngebiete in der Küstenstadt Otsuchi übergreifen. Am Sonntag war ein Areal von 1.373 Hektar in Brand geraten. Mehr als 3.000 Menschen wurden evakuiert. Die Witterungsbedingungen haben bereits zu zwei weiteren Brandherden in der Region geführt. (Reuters/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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