Tourismus

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Hamburg. Die weltweiten Passagierzahlen auf Kreuzfahrtschiffen sind nach Angaben des Branchenverbands CLIA im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Die Zahl der Gäste von Hochseekreuzfahrten lag demnach bei 37,2 Millionen, was einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber 2024 entsprach, wie die deutsche Vertretung des internationalen Verbands am Sonntag mitteilte. Laut CLIA handelt es sich um einen historischen Höchstwert. Dennoch bleiben die Zahlen hinter den Wachstumsprognosen vom Vorjahr zurück. (dpa/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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