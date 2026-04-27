Migration

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Washington. In den USA hat ein Bundesberufungsgericht bestätigt, dass Präsident Donald Trump illegal über die mexikanische Grenze eingewanderten Menschen nicht das Recht auf einen Asylantrag entziehen kann. Das Gericht in Washington, D. C., hielt am Freitag (Ortszeit) eine entsprechende Entscheidung einer niedrigeren Instanz aufrecht. Der Kongress habe der Regierung nicht »die umfangreiche Aufhebungsbefugnis« zugestanden, die diese für sich beanspruche, hieß es in der Urteilsbegründung. Alle Ausländer, die in den USA »physisch anwesend« seien, hätten das Recht auf einen Asylantrag, stellte das Gericht klar. (AFP/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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