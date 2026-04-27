Algerien und Frankreich

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

Werde Teil einer engagierten Community, die die Weltsicht der Herrschenden nicht übernimmt, sondern kritisch hinterfragt. Dein Beitrag hilft uns dabei.

Dann unterstütze uns jetzt mit einer monatlichen oder einmaligen Spende – ganz unkompliziert, ohne Verpflichtung, aber mit großer Wirkung.

Brüssel. Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal hat sich bei seiner feierlichen Aufnahme in die Königlich-belgische Akademie der französischen Sprache und Literatur am Sonnabend noch einmal bitter über Frankreich beschwert. Dort werde eine mediale Hetzjagd gegen ihn betrieben, wofür er vor allem die linke Partei La France insoumise (LFI) verantwortlich machte, die er »schlimmer als die Islamisten« nannte. Schon am Freitag hatte Sansal, der sich immer wieder der extremen Rechten als Stichwortgeber andient, im Sender LCI verlauten lassen: »Frankreich ist für mich erledigt.« (jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!