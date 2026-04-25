Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Gott hält viel aus. Zweihundert Anekdoten über Peter Hacks« von André Müller sen., erschienen bei Eulenspiegel.

Das Buch »Picassos Stiere oder die Kunstgeschichte von hinten« von Irving Lavin, erschienen bei ­Wagenbach, ­haben gewonnen: Merita Krasniqi aus Bad Breisig und Andi Weinhold aus Chemnitz.