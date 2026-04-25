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25.04.2026
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Veranstaltungen
»Die Ideen für eine postkapitalistische Gesellschaft von Kohei Saito«. Vortrag und Diskussion. Der japanische Ökophilosoph und Ökomarxist verbindet in seinem Bestseller »Systemsturz« eine radikale Wachstumskritik mit Ideen möglicher Lebensfülle. Montag, 27.4., 19.30 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: ATTAC München
»Wehrhaft ohne Waffen«. Kundgebung und Demonstration gegen Aufrüstung und Wehrpflicht mit Vertretern aus allen norddeutschen Hafenstädten und internationalen Rednern. Mittwoch, 29.4., 14.30 Uhr. Ort: Neuer Markt, Emden. Veranstalter: Friedensinitiative »Wehrhaft ohne Waffen«, Friedensforum
»Walter Ulbricht: ›Der Weg zum künftigen Vaterland der Deutschen‹. Festansprache zum 20. Jahrestag der Gründung der SED am 21. April 1966«. Buchpremiere. Der angesichts von Hochrüstung, Sozialabbau und Geschichtsvergessenheit hochaktuelle Text revidiert Klischees über SED, SPD, DDR, BRD. Anmeldung: 0 30/36 46 64-24. Mittwoch, 29.4., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft
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