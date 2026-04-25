Energieversorgung

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Bogotá. Auf der ersten internationalen Konferenz zum Ausstieg aus der Nutzung fossiler Ressourcen diskutieren Vertreter aus mehr als 50 Ländern seit Freitag in Kolumbien über die Abkehr von den klimaschädlichen Energieträgern Kohle, Erdöl und Erdgas. Die Versorgung der EU ist aber weiterhin in hohem Maße von Gas- und Ölimporten aus Nicht-EU-Ländern geprägt. Im Jahr 2024 lag die Importabhängigkeitsquote nach neuen Angaben des Statistikamts Eurostat bei 57 Prozent, eigene Produktion deckte nur 43 Prozent des Bedarfs. Zugleich waren fast die gesamten Energieimporte fossile Brennstoffe, vor allem Öl und Gas. (AFP/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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