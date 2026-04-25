Verbrechen gegen die Menschlichkeit

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Den Haag. Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Verbrechen gegen die Menschheit verantworten. Die zuständigen Richter entschieden am Donnerstag in Den Haag einstimmig, die Anklage wegen Dutertes brutalem Vorgehen in seinem sogenannten Krieg gegen den Drogenhandel zuzulassen, wie sie in einer Erklärung mitteilten. Dieser »Krieg« kostete bis zu 30.000 Menschen das Leben, Einsatzkräfte töteten Tausende vermeintliche Drogenhändler und Drogensüchtige, meist aus ärmeren Teilen der Bevölkerung. Die Anhörungen in dem Fall hatten im Februar begonnen. Duterte beteuerte seine Unschuld. Bis zum Beginn des Verfahrens kann es noch mehrere Monate dauern. (AFP/jW)

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