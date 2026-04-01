junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Freitag, 24. April 2026, Nr. 95
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 24.04.2026, Seite 2 / Ausland
Papst in Afrika

Ohne Kommentar

2_BM_online.png
Andrew Medichini/AP

Am letzten Tag seiner Afrikatournee feierte Papst Leo XIV. vor Zehntausenden Katholiken eine Messe im Stadion von Malabo, der Hauptstadt Äquatorialguineas. Zuvor hatte der Pontifex Algerien, Kamerun und Angola besucht.

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.