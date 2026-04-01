Aus: Ausgabe vom 24.04.2026, Seite 2 / Ausland
Papst in Afrika
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Am letzten Tag seiner Afrikatournee feierte Papst Leo XIV. vor Zehntausenden Katholiken eine Messe im Stadion von Malabo, der Hauptstadt Äquatorialguineas. Zuvor hatte der Pontifex Algerien, Kamerun und Angola besucht.
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