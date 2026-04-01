Mexiko-Stadt. Nun steht es fest: Nach der Fußball-WM im Sommer wird der ehemalige Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft Rafael Márquez Mexikos neuer Cheftrainer. »Sein Vertrag ist unterzeichnet, der Trainerstab ist zu 80 Prozent komplett«, sagte der Sportdirektor des Nationalteams, Duilio Davino, Fox Sports. Der 47jährige Márquez ist seit 2024 Assistenztrainer von Javier Aguirre, der wie geplant nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko seinen Trainerposten abgibt. »El Vasco« Aguirre wird die Nationalmannschaft zum dritten Mal nach 2002 und 2010 bei einer WM trainieren. Danach soll sein Schützling Márquez mit Blick auf die WM 2030 das Ruder übernehmen. (dpa/jW)