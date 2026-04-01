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Aus: Ausgabe vom 23.04.2026, Seite 16 / Sport
Fußball

Abgestiegen

Leicester. Zehn Jahre nach dem Sensationstitel in der englischen Premier League ist Leicester City in die Drittklassigkeit abgestürzt. Durch das 2:2 zu Hause gegen Hull City kann der Tabellenvorletzte den Klassenerhalt in Englands zweiter Liga zwei Spieltage vor Saisonende auch theoretisch nicht mehr erreichen. Im Februar waren Leicester wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln im Zusammenhang mit dem Aufstieg in der Saison 2023/24 sechs Punkte abgezogen worden. Der Verein scheiterte mit seinem Antrag auf Aufhebung dieser Strafe und verblieb in der Abstiegszone. (dpa/jW)

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