NurPhoto/IMAGO Rameshbabu Vaishali am Brett

Das vom 29. März bis zum 15. April 2026 in Pegeia, Zypern, ausgetragene Schach-WM-Kandidatenturnier der Frauen verlief wesentlich ausgeglichener und spannender als der parallel durchgeführte Wettbewerb der Männer, der als One-Man-Show von Javohir Sindarov (Usbekistan) in die Schachhistorie eingehen wird. Vor der vierzehnten und letzten Runde durften sich nicht weniger als sechs der acht Spielerinnen noch Chancen auf den Turniersieg ausrechnen. Rameshbabu Vaishali (Indien) und Bibisara Assaubajewa (Kasachstan) teilten sich mit jeweils siebeneinhalb Punkten aus 13 Partien die Führung. Mit nur einem halben Zähler dahinter lauerte die Chinesin Zhu Jiner auf ihre Chance. Auch die beiden Russinnen Alexandra Gorjatschkina und Jekaterina Lagno sowie Anna Musytschuk (Ukraine), allesamt einen ganzen Punkt hinter der Spitze, konnten bei Niederlagen der beiden Führenden noch auf einen Stichkampf hoffen.

Vaishali und Lagno trafen im finalen Durchgang direkt aufeinander, wobei Lagno mit den schwarzen Steinen unbedingt einen Sieg benötigte, um zu ihrer Widersacherin aufzuschließen. Lagno entschied sich für die ultrascharfe Drachenvariante der Sizilianischen Verteidigung und opferte einen Bauern für Angriffschancen, doch dies war auch nach dem Geschmack ihrer Kontrahentin, wohlwissend, dass sie mit einem Sieg mindestens den Tiebreak erreichen würde. Vaishali fand sich in den komplizierten und rechenintensiven Positionen besser zurecht, gewann überzeugend nach 48 Zügen die Partie und mit 8,5 Punkten das Turnier.

Kospitzenreiterin Assaubajewa konnte ihren Anzugsvorteil gegen Divya Deshmukh (Indien) hingegen nicht in einen Gewinn ummünzen. Während des Turniers hatte sie ihre Romanze mit Sindarov offenbart, und die Vorstellung, dass das Schachprofipaar sich unisono für die WM-Matches qualifizieren und womöglich die Weltmeistertitel erringen würde, entzückte die sozialen Medien. Assaubajewas aggressive Spielweise zahlte sich jedoch nicht aus. Im Gegenteil, letztlich musste sie froh sein, aus einer nachteiligen Stellung noch ins Remis zu entkommen. Immerhin reichten ihre acht Punkte für den alleinigen zweiten Rang.

Sören Bär 31.Tb7! Vaishali setzt einen schönen Schlusspunkt

Mit jeweils 7,5 Zählern kamen Ratingfavoritin Zhu Jiner und Gorjatschkina gemeinsam auf den dritten Platz, wobei die Feinwertung den Ausschlag für Zhu gab. Während Zhu als Nachziehende ein Unentschieden gegen Musytschuk erreichte, gelang es Gorjatschkina, Exweltmeisterin Tan Zhongyi (China) zu schlagen. Musytschuk rutschte mit am Ende sieben Punkten auf Platz fünf ab, während das Turnier für Tan, die noch 2024 das Kandidatenturnier gewonnen und Champion Ju Wenjun herausgefordert hatte, desaströs endete: Mit lediglich 5,5 Zählern teilte sie mit Deshmuskh die Ränge sieben und acht, nach Wertung musste Tan allerdings die rote Laterne tragen.

Betrachtet man die Wertungszahlen der Spielerinnen vor Turnierbeginn, so ging Vaishali mit der niedrigsten Ratingzahl von 2.470 ins Rennen. Mit Ausnahme ihrer Landsfrau Deshmusk (2.497) hatten alle anderen Teilnehmerinnen Zahlen jenseits der 2.500 vorzuweisen. Gänzlich überraschend kommt der Sieg von Vaishali allerdings nicht, wies sie doch schon mehrfach nach, dass sie gerade in bedeutenden Turnieren hervorragende Leistungen erbringen kann und in kritischen Momenten Nervenstärke besitzt. Immerhin beendete sie 2023 und 2025 jeweils das ausgezeichnet besetzte Grand Swiss als Siegerin. Schon beim WM-Kandidatenturnier 2024 verpasste Vaishali die Qualifikation für das WM-Match als Zweitplazierte nur knapp, wobei sie mit einem Finish von fünf aufeinanderfolgenden Gewinnpartien glänzte. Mit ihrer großartigen Leistung gewann sie 26 ELO-Punkte, dennoch beträgt ihr Rückstand auf die Titelverteidigerin Ju Wenjun noch mehr als 60 Punkte.

Wie der legendäre Exweltmeister Viswanathan Anand kommen die 24jährige und ihr jüngerer Bruder Praggnanandhaa, der im Männerturnier mit lediglich sechs Zählern eine Enttäuschung erfuhr, aus der schachverrückten Stadt Chennai. Dies wird allgemein als gutes Omen gewertet. Vaishali darf sich beim WM-Match der Unterstützung von Legionen indischer Schachfans gewiss sein.