Veranstaltungen
»Militarisierung der Republik und ihre Gefahren«. Vortrag von Rolf Gössner. Schwerpunkt Notstandsgesetze von 1968 – ihre Aktualität und ihre Folgen. Donnerstag, 23.4., 19 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA, Kunstgesellschaft Frankfurt
»Revolution in Zeiten von Krieg und Krise«. Podiumsdiskussion mit jW-Chefredakteur Nick Brauns, dem Journalisten Tim Krüger u. a. In welchem Verhältnis stehen Kriege und Genozide zur kapitalistischen Krise? Wie kann eine revolutionäre Strategie und Perspektive darin Raum finden? Freitag, 24.4., 19 Uhr. Ort: Zentralwäscherei, Neue Hard 12, Zürich. Veranstalter: »Revolutionärer Aufbau Schweiz«
»Kinder 1945 – Zeitzeugen 2025«. Dokumentarfilm. Darin erinnern sich die Zeitzeugen aus Frankfurt am Main, Oﬀenbach und der Region an ihre Kindheit vor 80 Jahren. Im Anschluss Filmgespräch mit der Regisseurin und drei Zeitzeugen. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Antifaschistische Filmreihe
Probeabo
Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Er fährt den Busvom 22.04.2026
-
Minetti, Preuschevom 22.04.2026
-
Kein leichtes Lebenvom 22.04.2026
-
Blut ist dicker als Wasservom 22.04.2026
-
Rotlicht: Seeblockadevom 22.04.2026
-
Nachschlag: Extrem ratlosvom 22.04.2026
-
Vorschlagvom 22.04.2026