Madonna (67) vermisst nach ihrem Auftritt beim Musikfestival Coachella mehrere Kostüme und bietet Finderlohn. Abhandengekommen seien ein Jackett, ein Korsett, ein Kleid sowie weitere Stücke aus ihrem Fundus, schrieb Madonna in einer Instagram-Story am Montag abend (Ortszeit). »Das sind nicht einfach nur Kleider, sie sind Teil meiner Geschichte«, schrieb Madonna, die am Freitag überraschend mit US-Popstar Sabrina Carpenter (26) im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand. Vor kurzem hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. »Confessions on a Dance Floor: Part II« soll am 3. Juli erscheinen. Die Welt wird nicht drauf warten. Etwas Werbung in eigener Sache kann da nicht schaden. (dpa/jW)