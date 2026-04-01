Aus: Ausgabe vom 22.04.2026, Seite 2 / Ausland
Vereinigte Staaten
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Dutzende Veteranen der US-Armee haben am Montag aus Protest gegen den Iran-Krieg ein Parlamentsgebäude in der US-Hauptstadt Washington besetzt. Nach Angaben der Zeitung The Hill wurden mindestens 62 Teilnehmer verhaftet.
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