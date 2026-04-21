Stuttgart/München. Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina hat zum zweiten Mal das erstklassig besetzte Tennisturnier in Stuttgart gewonnen. Zwei Jahre nach ihrem ersten Titel beim Porsche Grand Prix setzte sich die Kasachin dank ihres offensiven Spiels im Finale mit 7:5, 6:1 verdient gegen die Tschechin Karolína Muchová durch. Als Nachfolgerin der lettischen Vorjahressiegerin Jeļena Ostapenko wurde Rybakina mit einem Preisgeld von 161.310 Euro und einem Sportwagen des Titelsponsors belohnt. Die 26jährige sicherte sich ihren insgesamt 13. Turniersieg.

Ben Shelton wiederum hat das ATP-Turnier von München gewonnen und Tennisgeschichte geschrieben. Der 23jährige siegte im Endspiel gegen den Alexander-Zverev-Bezwinger Flavio Cobolli mit 6:2, 7:5. Dadurch feierte der Weltranglistensechste den größten Sandplatzsieg eines US-Amerikaners auf der ATP-Tour seit André Agassis Masters-Erfolg vor 24 Jahren in Rom. Nach 90 Minuten verwandelte Shelton seinen ersten Matchball. Im vorigen Jahr war er bei den BMW Open noch im Finale Zverev unterlegen. Im Doppel holten sich die Bayern Jakob Schnaitter und Mark Wallner überraschend den ersten ATP-Titel ihrer Karriere. (dpa/jW)