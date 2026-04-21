München. Die Spieler des FC Bayern feierten den vorzeitigen Gewinn ihrer 35. Meisterschaft in der Spielerlounge der Allianz Arena. Für Harry Kane und Co. stand freilich ein gedämpftes Vergnügen auf dem Programm. Schließlich haben die Münchner in dieser Fußballsaison noch einiges vor. »Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, aber es ist more to come. Und wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz wichtiges Spiel«, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem dominanten 4:2 (3:1) am Sonntag abend vor heimischer Kulisse gegen Champions-­League-Kandidat VfB Stuttgart. Schon vier Spieltage vor dem Saisonende haben sich die Bayern die Meisterschaft in der Bundesliga gesichert. Doch das ist für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nur Teil eins ihrer Triple-Mission: Am Mittwoch will sie bei Bayer Leverkusen ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Und ab Ende April stehen die beiden Duelle gegen Paris Saint-Germain im Kampf um das Champions-League-Endspiel an. Noch auf dem Rasen ließ Kompany vor der Fankurve die ganze Freude samt geballter Fäuste über seine zweite Meisterschaft mit den Münchnern heraus. »Jeder Titel ist der erste«, sagte der Belgier nach seinem 50. Bundesligasieg mit dem FC Bayern im erst 64. Spiel. »Es kostet viel Arbeit, aber dann muss man auch genießen.« (dpa/jW)