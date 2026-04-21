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Aus: Ausgabe vom 21.04.2026, Seite 2 / Ausland
Venezuela

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Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Venezolaner haben am Sonntag am Maracaibo-See und andernorts gegen US-Sanktionen demonstriert. Laut Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez sind derzeit 1.081 einseitige US-Zwangsmaßnahmen in Kraft.

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