Aus: Ausgabe vom 21.04.2026, Seite 2 / Ausland
Venezuela
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Venezolaner haben am Sonntag am Maracaibo-See und andernorts gegen US-Sanktionen demonstriert. Laut Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez sind derzeit 1.081 einseitige US-Zwangsmaßnahmen in Kraft.
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