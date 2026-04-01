Jacquelyn Martin/AP Photo Vor der Abreise nach Islamabad wandte Trumps Vize Vance sich an die Presse (Washington, 10.4.2026)

Washington. US-Vizepräsident J. D. Vance hat die USA am Freitag in Richtung Pakistan verlassen, wo er mit Vertretern aus Teheran über eine Friedenslösung im Iran-Krieg verhandeln will. »Wir werden versuchen, positive Verhandlungen zu führen«, sagte Vance vor seinem Abflug vom Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews vor den Toren der US-Hauptstadt Washington.

»Wenn die Iraner bereit sind, ernsthaft zu verhandeln, sind wir bereit, ihnen die Hand zu reichen. Wenn sie versuchen, Spielchen mit uns zu spielen, werden sie feststellen, dass unser Verhandlungsteam wenig aufgeschlossen dafür ist«, fügte Vance hinzu, bevor er die Air Force Two bestieg. Er hoffe auf ein »positives« Ergebnis.

Vance soll für die US-Seite die direkten Gespräche mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad leiten. Ob es überhaupt zu den Verhandlungen kommt, ist aber unklar. So hat der Iran Friedensgespräche zuletzt von einem Ende der israelischen Angriffe auf Ziele im Libanon abhängig gemacht. (AFP/jW)