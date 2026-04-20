Die Popband Die Prinzen (»Millionär«, »Alles nur geklaut«) will kommendes Jahr auf Abschiedstournee gehen. Unter dem Motto »Tschüssi, macht’s gut!« kündigte die Leipziger Band am Wochenende für 2027 eine Tour mit rund 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Nach mehr als drei Jahrzehnten sei der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. (dpa/jW)