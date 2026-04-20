Wolfram Weimer fördert weiter. Mit dem Theaterpreis des Bundes vergibt der Kulturstaatsminister in diesem Jahr insgesamt eine halbe Million Euro. 200.000 Euro gehen mit dem Hauptpreis an das Europäische Zentrum der Künste »Hellerau« in Dresden. Das Theater Oberhausen, das Stellwerk Junges Theater in Weimar und das Theater Lindenhof in Burladingen-Melchingen dürfen sich über je 100.000 Euro freuen. Bei der Preisgala am Freitag in Berlin sagte Weimer laut einer Mitteilung, der Bund fördere mit den Auszeichnungen Häuser und Ensembles, die Identität stiften, Gemeinschaft stärken und Debatten anstoßen. Man muss es ihm glauben, er kennt sich aus: Für mehr Drama als der Kulturstaatsminister seit seiner Bestallung sorgten nicht einmal alle Preisträger zusammen. Ob er die von einer Fachjury Vorgeschlagenen zur Sicherheit vom Inlandsgeheimdienst hat durchleuchten lassen, dass sich ja kein »Kapital«-Lesekreis in der Theaterkantine trifft, ist nicht bekannt. (pm)