Aus: Ausgabe vom 20.04.2026, Seite 2 / Inland
Ernst Thälmann zum 140.
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Mehrere Dutzend Menschen haben am Sonnabend in Berlin vor dem vor 40 Jahren eingeweihten Ernst-Thälmann-Denkmal anlässlich des 140. Geburtstags des am 16. April 1886 in Hamburg geborenen KPD-Führers erinnert.
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