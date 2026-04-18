Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Picassos Stiere oder die Kunstgeschichte von hinten« von Irving Lavin, erschienen bei ­Wagenbach.

Das Buch »Juan & Juanita. Spanische Liebesgeschichten« von Marco Thomas Bosshard (Hg.), erschienen bei Wagenbach, ­haben gewonnen: Ute Albers aus Ahlhorn und Dieter Reger aus Nürnberg.