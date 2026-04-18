Joshua Regitz/jW Politisches Bewusstsein gibt es in jedem Alter, Zeitungsleser auch

Die wenigsten verpflichten sich bei der ersten Begegnung: Für eine Zeitung ist das Probe­abonnement ein naheliegender Erstkontakt. Zwei Wochen lang wird die junge Welt kostenlos und unverbindlich nach Hause geliefert. Ohne Risiko, ohne Kündigungspflicht, unverbindlich – das Abo endet automatisch. Warum also dieses Angebot? Weil Lesen Zeit braucht und Gewohnheit. Niemand wird als Zeitungsleser geboren. Man beginnt aufmerksam, liest einzelne Artikel, überspringt anderes, kommt zurück. Schritt für Schritt entsteht so ein eigener Zugang. Genau dafür sind diese zwei Wochen gedacht: um sich zu orientieren, Themen zu entdecken und eine eigene Lesestrategie zu entwickeln. Und um die —­junge Welt kennenzulernen, die letzte linke Tageszeitung, die noch täglich gedruckt erscheint. Eine einzigartige Zeitung: marxistisch orientiert, klar in ihren Positionen: an der Seite der Arbeit, der lohnabhängig Beschäftigten, antimilitaristisch, internationalistisch.

Seit einigen Wochen finden vermehrt junge Menschen über unsere Social-Media-Angebote zu unseren Inhalten und wollen dann tatsächlich eine gedruckte Zeitung testen. Sie fällen diese Entscheidung bewusst. In Gesprächen kommen dann die Gründe zur Sprache: Bildschirmzeit reduzieren und die wohltuende Begrenzung von Themen und Textmenge werden dann genannt.

Haben auch Sie Freunde, Verwandte oder Bekannte, deren politischer Aktivismus sich auf Social Media konzentriert, die aber im Grunde bildschirmmüde sind? Oder an Nachrichten Interessierte, die aufgeschlossen sind für Meldungen aus Sicht der Werktätigen? Das Probeabonnement ist mehr als ein kurzes Kennenlernen. Es ist ein Angebot, sich ein eigenes Bild zu machen – in Ruhe, ohne Verpflichtung. Und nicht selten wird aus diesem ersten Eindruck eine bewusste Entscheidung für ein dauerhaftes Abonnement.