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Aus: Ausgabe vom 18.04.2026, Seite 2 / Ausland
Nahostkonflikt

Ohne Kommentar

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Ariel Schalit/AP Photo/dpa

Am Donnerstag protestierten israelische Aktivisten in Tel Aviv gegen die anhaltende Gewalt im Westjordanland und forderten ein »Ende des Terrorismus« – und zwar der extrem rechten Siedler und der Armee, die sie schützt.

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