Washington. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bekräftigt, dass der Iran trotz des Kriegs mit den USA »auf jeden Fall« an der Fußballweltmeisterschaft im Sommer teilnehmen wird. »Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher«, sagte Infantino auf dem »Invest in America Forum« des Fernsehsenders CNBC. Er betonte, wie wichtig die Teilnahme des Landes an der WM sei. »Sie vertreten ihr Volk. Sie sind qualifiziert. Die Spieler wollen spielen«, sagte Infantino, der die iranische Nationalmannschaft vor zwei Wochen in Antalya getroffen hatte. Auch das iranische Team hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt. »Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir, so Gott will, dann auch tun«, hatte Teamchef Amir Ghalenoei gesagt. Die Entscheidung über eine Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft solle vom Nationalen Sicherheitsrat des Landes in Abstimmung mit der Regierung getroffen werden, hieß es zuletzt. Der Rat ist das höchste Entscheidungsgremium und steht unter der Aufsicht des »Obersten Führers« Modschtaba Khamenei sowie der Leitung von Präsident Massud Peseschkian. (dpa/jW)