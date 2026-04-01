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Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 16 / Sport
Tennis

Schuld ist die Hand

Barcelona. Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat sein Achtelfinalmatch beim Heimturnier in Barcelona wegen einer Verletzung abgesagt. Nach einer Untersuchung seines rechten Handgelenks könne der 22jährige nicht weiter am ATP-500-Turnier teilnehmen, wie der Veranstalter bekanntgab. Das Sandplatzturnier in Barcelona war für den Weltranglistenzweiten als wichtige Standortbestimmung für die French Open in Paris in knapp sechs Wochen eingeplant. Ob der Spanier beim Masters-1000-Turnier ab der kommenden Woche in Madrid spielen kann, ist offen. (dpa/jW)

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