München. Der FC Bayern München hat in einem spektakulären Schlagabtausch mit Real Madrid das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany siegte im Viertelfinalrückspiel mit 4:3 (2:3). Das Hinspiel hatten die Bayern in Madrid mit 2:1 gewonnen. In München erzielten Aleksandar Pavlović (sechste Minute), Harry Kane (38.), Luis Díaz (89.) und Michael Olise (90. plus vier) die Tore für den Tabellenführer der Fußballbundesliga. Arda Güler (1./29.) sowie Kylian Mbappé (42.) trafen für die Spanier. Madrid spielte ab der 86. Minute wegen der gelb-roten Karte für Eduardo Camavinga in Unterzahl. Im Halbfinale treffen die Bayern nun auf Paris Saint-Germain. Das Hinspiel findet am 28. April in der französischen Hauptstadt, das Rückspiel am 6. Mai in München statt. (dpa/jW)