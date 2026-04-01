Und weiter geht’s
München. Der FC Bayern München hat in einem spektakulären Schlagabtausch mit Real Madrid das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany siegte im Viertelfinalrückspiel mit 4:3 (2:3). Das Hinspiel hatten die Bayern in Madrid mit 2:1 gewonnen. In München erzielten Aleksandar Pavlović (sechste Minute), Harry Kane (38.), Luis Díaz (89.) und Michael Olise (90. plus vier) die Tore für den Tabellenführer der Fußballbundesliga. Arda Güler (1./29.) sowie Kylian Mbappé (42.) trafen für die Spanier. Madrid spielte ab der 86. Minute wegen der gelb-roten Karte für Eduardo Camavinga in Unterzahl. Im Halbfinale treffen die Bayern nun auf Paris Saint-Germain. Das Hinspiel findet am 28. April in der französischen Hauptstadt, das Rückspiel am 6. Mai in München statt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Sport
-
Gibt es überhaupt ein tragfähiges Olympiakonzept?vom 17.04.2026
-
»Die Bürger müssen dahinterstehen«vom 17.04.2026
-
Falscher Maßstabvom 17.04.2026