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Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 2 / Feuilleton
Schnurr, schnurr

Ohne Kommentar

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Subhash Nair/Anadolu Agency/IMAGO/

Umsorgte Straßenkatzen in Idlib: Denn jede Katze braucht einen unverwechselbaren Namen, einen ausgefallenen und würdevolleren Namen, wie sonst kann sie mit erhobenem Schwanz umherstreunen oder ihre Schnurrhaare spreizen?

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