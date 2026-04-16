Frankfurt am Main. Der Deutsche Fußballbund (DFB) bietet zukünftig einen eigenen Pay-TV-Sender an. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird das Bewegtbildangebot von DFB.TV sowohl Livestreams als auch Videos auf Abruf beinhalten. Unter anderem sollen Livebilder aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft in den USA bei der WM 2026 gezeigt werden. Der Sendestart ist für den Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer am 22. Mai geplant. (dpa/jW)