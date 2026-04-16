Nürnberg. Die deutschen Fußballerinnen haben auch das dritte Spiel in der WM-Qualifikation gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück setzte sich in Nürnberg klar mit 5:1 (1:0) gegen Österreich durch und bleibt damit in der Vorausscheidung für das Turnier 2027 in Brasilien ohne Punktverlust. Nicole Anyomi (17. Minute), Vivien Endemann (52.), Jule Brand (76.) und Lea Schüller (83.) erzielten in der einseitigen Partie vor 24.237 Zuschauern die Tore für die Gastgeberinnen. Dazu kam ein Eigentor von Sarah ­Puntigam (68.). Für Österreich traf Chiara d’Angelo (77.). (dpa/jW)