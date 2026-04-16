Der kanadische Illustrator und Kinderbuchautor Jon Klassen wird mit dem diesjährigen Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis ausgezeichnet. Das gab die Jury des hoch dotierten Preises für Kinder- und Jugendliteratur in Stockholm bekannt. Der 44jährige Kanadier ist vor allem für seine sogenannte Hut-Trilogie bekannt. Für den ersten Titel der Serie, »Wo ist mein Hut«, hat er 2013 den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Bilderbuch bekommen. In der Begründung der Jury des als »Alma« abgekürzten Astrid Lindgren Memorial Awards hieß es: »Durch sein subtiles und eindrucksvolles Geschichtenerzählen in Worten und Bildern eröffnet Jon Klassen neue Perspektiven auf unseren Platz im Universum.« Mühelose Eleganz und anspruchsvolle Tiefe zeichnen seine Erzählungen demnach aus. (dpa/jW)