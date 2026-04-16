Aus: Ausgabe vom 16.04.2026, Seite 2 / Ausland
Spanien
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Freude in den Straßen Barcelonas, nachdem die spanische Regierung am Dienstag ein Dekret verabschiedet hat, das rund 500.000 Migranten zu einem legalen Aufenthaltstitel verhelfen soll.
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