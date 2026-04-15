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Aus: Ausgabe vom 15.04.2026, Seite 16 / Sport
Eishockeyrealität

Fälschung

Bern. Einen Monat vor der ­Heim-WM hat der Schweizer Eishockeynationaltrainer ­Patrick Fischer mit einem späten Geständnis für Aufsehen gesorgt. Der 50jährige gab zu, 2022 mit einem gefälschten Coronazertifikat zu den Olympischen Spielen nach Beijing gereist zu sein. Er habe sich in einer außergewöhnlichen persönlichen Notlage befunden, da er sich nicht impfen lassen wollte. Fischer ist seit Sommer 2016 Trainer der Schweizer Eishockeynationalmannschaft. 2025 wurde er als Schweizer Trainer des Jahres ausgezeichnet. Im Mai bestreitet er bei der Heim-WM in Zürich und Freiburg seine letzten Titelkämpfe als Nationalcoach. (dpa/jW)

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