Accra. Als Nachfolger von Otto Addo wird der portugiesische Trainerroutinier Carlos Queiroz die Nationalmannschaft Ghanas bei der kommenden Fußball-WM trainieren. Das gab der nationale Fußballverband GFA bekannt. Der frühere Bundesligaprofi Addo hatte nur wenige Stunden nach dem 1:2 im Freundschaftsspiel gegen Deutschland Ende März gehen müssen. »Das ist nicht ein weiterer Job, das ist eine Mission«, sagte der in ­Mosambik geborene Queiroz. Mit dem 73jährigen erhält der viermalige Afrikameister reichlich Erfahrung. Queiroz, der auch kurzzeitig Real Madrid trainiert hatte und Assistent von Sir Alex Ferguson bei Manchester United war, bestreitet bereits seine fünfte WM-Endrunde. Damit wandelt er auf den Spuren des Brasilianers Carlos Alberto Parreira, der mit sechs WM-Teilnahmen als Trainer den Rekord hält. 2010 hatte Queiroz sein Heimatland Portugal bei der WM betreut. 2014, 2018 und 2022 war er WM-Coach des Iran. Ghana trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe L auf Panama, England und Kroatien. (dpa/jW)