Nach der Strafanzeige der Moderatorin Collien Fernandes gegen ihren Expartner Christian Ulmen auf Mallorca gibt die spanische Justiz den Fall an Deutschland ab. Die zuständige Richterin in Palma habe nun diese Entscheidung getroffen, teilte eine Justizsprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Fernandes wirft Ulmen vor, Fakeprofile in ihrem Namen erstellt und darüber pornographische Darstellungen verbreitet zu haben. (dpa/jW)