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Aus: Ausgabe vom 15.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Musik

Formen des Dialogs

Im jahrzehntelangen Rechtsstreit der Elektroband Kraftwerk mit Musikproduzent Moses Pelham hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) Leitlinien dazu vorgelegt, wann das Kopieren von Musiksequenzen ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zulässig sein kann. Das Luxemburger Gericht präzisierte in seiner Entscheidung vom Dienstag den Begriff des Pastiches – eine urheberrechtliche Ausnahme von der Zustimmungspflicht für die Vervielfältigung von Werken, neben der Karikatur und der Parodie. Der konkrete Fall ist mit dem Urteil aber noch nicht entschieden. Die Pastiche-Ausnahme erfasst laut Mitteilung des Gerichtshofs Schöpfungen, die an ein bestehendes Werk erinnern, gleichzeitig aber wahrnehmbare Unterschiede aufweisen. Darüber hinaus müssten sie mit dem Werk einen erkennbaren künstlerischen oder kreativen Dialog führen. Dieser Dialog könne verschiedene Formen annehmen, etwa die offene Nachahmung eines Stils, eine Hommage oder eine humoristische Auseinandersetzung. (dpa/jW)

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