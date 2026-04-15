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Aus: Ausgabe vom 15.04.2026, Seite 2 / Ausland
Nahostkonflikt

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Yosri Aljamal/REUTERS

Israelische Siedler haben palästinensischen Kindern bei Umm Al-Kheir in der Westbank den Schulweg mit Stacheldraht blockiert, auch am Dienstag blieb er versperrt. Protest beantwortet die Besatzungsmacht mit Tränengas.

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