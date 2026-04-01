Berlin. Die Österreicherin Sandra Flunger wird neue Cheftrainerin der deutschen Biathletinnen. Die 44jährige tritt die Nachfolge von Kristian Mehringer an, wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte. Flunger ist damit nach 36 Jahren wieder die erste Cheftrainerin im deutschen Biathlonsport. Bis 1990 hatte Renate Schinze als Bundestrainerin für die ersten großen internationalen Erfolge um Petra Behle gesorgt. An Flungers Seite steht Denny Andritzke (37) als neuer Kotrainer. Flunger, selbst früher Biathletin, hatte zunächst als Cheftrainerin die österreichischen Frauen betreut und Lisa Hauser in die Weltspitze gebracht. Von 2018 bis 2024 war sie Cheftrainerin der Schweizer Frauen, ehe sie in den vergangenen beiden Jahren als übergreifende Cheftrainerin der Schweizer Biathlon-Nationalmannschaft fungierte und einige Erfolge feierte. (dpa/jW)