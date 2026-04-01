It’s a Sinner
Monte-Carlo. Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat das Finale in Monte-Carlo gegen Carlos Alcaraz gewonnen und den Spanier wieder als Weltranglistenersten abgelöst. Sinner setzte sich bei schwierigen äußeren Bedingungen gegen seinen Dauerrivalen mit 7:6 (7:5), 6:3 durch. Sinner ist nach dem Serben Novak Djokovic und dem Spanier Rafael Nadal erst der dritte männliche Tennisprofi der Geschichte, der vier Masters-1.000-Turniere in Serie gewinnen konnte. Anfang November 2025 triumphierte er in Paris, zuletzt gelang ihm das sogenannte Sunshine Double mit Siegen in Indian Wells und Miami. Auf dem Weg dorthin hatte er in den Halbfinals jeweils gegen Alexander Zverev gewonnen – das gelang ihm auch beim Sandplatzevent im Fürstentum. (dpa/jW)
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