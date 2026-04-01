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Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 16 / Sport
Tennis

It’s a Sinner

Monte-Carlo. Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat das Finale in Monte-Carlo gegen Carlos Alcaraz gewonnen und den Spanier wieder als Weltranglistenersten abgelöst. Sinner setzte sich bei schwierigen äußeren Bedingungen gegen seinen Dauerrivalen mit 7:6 (7:5), 6:3 durch. Sinner ist nach dem Serben Novak Djokovic und dem Spanier Rafael Nadal erst der dritte männliche Tennisprofi der Geschichte, der vier Masters-1.000-Turniere in Serie gewinnen konnte. Anfang November 2025 triumphierte er in Paris, zuletzt gelang ihm das sogenannte Sun­shine Double mit Siegen in Indian Wells und Miami. Auf dem Weg dorthin hatte er in den Halbfinals jeweils gegen Alexander Zverev gewonnen – das gelang ihm auch beim Sandplatzevent im Fürstentum. (dpa/jW)

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