Zu ihrem 69. Geburtstag hat Gorilladame Fatou im Berliner Zoo eine leckere Überraschung bekommen. Neben einem Bambusstrauß erhielt sie einen Korb, gefüllt mit Leckereien wie Salat, Tomaten, Rote Bete oder Brokkoli. Dem Zoo zufolge gilt Fatou als der älteste Gorilla weltweit. Die Gorilladame kam den Angaben nach bereits 1959 in den Berliner Zoo. Das genaue Geburtsdatum ist unbekannt – der Zoo richtet den Geburtstag seit einigen Jahren am 13. April aus. »Fatou ist ein sehr umgängliches Tier«, sagte Kuratorin Jennifer Hahn. Mit dem Alter wird sie ihr zufolge immer ruhiger und gemütlicher. Der Gesundheitszustand der Affendame wird streng beobachtet. »Sie hat Arthrose, sie kann die Gelenke nicht mehr komplett strecken, so dass sie Beine und Arme nicht mehr ganz ausstrecken kann«, sagte Hahn. Trotzdem könne sich Fatou aber gut fortbewegen. Die Seniorin lebt abseits der Gruppe in einer eigenen Anlage. Obst steht demnach für die Seniorin wegen des hohen Zuckergehalts inzwischen nicht mehr auf dem Speiseplan. Da sie keine Zähne mehr hat, wird ein Teil ihrer Kost gekocht. Aber sie fresse gut und »lebt ihr Leben etwas gemütlicher und langsamer«, so Hahn. Und auch wenn es nicht mehr soviel wie früher sei, klettere sie sogar noch ein wenig. (dpa/jW)