Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 2 / Inland
Gedenken an KZ-Befreiung
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Anlässlich des 81. Jahrestags der Befreiung der Konzentrationslager der Nazis in Buchenwald und Mittelbau Dora haben am Sonntag Überlebende und Angehörige Rosen auf dem ehemaligen Appellplatz abgelegt.
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