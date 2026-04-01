MTU steigt mit Übernahme ins Kriegsgeschäft mit Drohnenantrieben ein
München. Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines steigt mit der Übernahme eines Kölner Start-ups in das Geschäft mit Drohnenantrieben ein. MTU übernimmt die Aero Design Works GmbH, die Turbojetantriebe für kleinere unbemannte Luftfahrzeuge und Lenkflugkörper herstellt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. »Das hilft uns, unser Militärgeschäft schneller wachsen zu lassen«, sagte Vorstandschef Johannes Bussmann der Nachrichtenagentur Reuters. Bei MTU entfallen derzeit weniger als zehn Prozent des Umsatzes auf militärische Triebwerke und deren Instandhaltung. AeroDesignWorks kommt zurzeit mit knapp 40 Mitarbeitern auf rund zehn Millionen Euro Umsatz. »Das kann auf ein Vielfaches wachsen«, sagte Bussmann.
Zum Kaufpreis für das 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausgegründete Unternehmen wollte sich der MTU-Chef nicht konkret äußern. »Wir haben einen fairen Preis gezahlt«, sagte er nur. AeroDesignWorks liefere bereits jetzt an Kunden wie MBDA, Airbus und Boeing. Für das Start-up gehe es nun darum, die Produktion hochzufahren, um größere Mengen liefern zu können, und Drohnenantriebe mit mehr Schub zu entwickeln. Dabei könne MTU jeweils helfen, sagte Bussmann. (Reuters/jW)
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