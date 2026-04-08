Bremen: Mehr rechte Straftaten in vergangenem Jahr

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Bremen. Die Zahl der Fälle rechter Kriminalität in Bremen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Zahl der erfassten Fälle nahm um 40 Prozent auf 557 zu, wie die Innenbehörde des Bundeslands am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden 1.031 politisch motivierte Straftaten erfasst und damit rund elf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg gehe maßgeblich auf die Entwicklung im rechten Spektrum zurück, hieß es.

Treiber der Entwicklung seien vor allem Propagandadelikte wie das Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen sowie Volksverhetzung und Beleidigung gewesen. Zugleich nehme die sogenannte Hasskriminalität zu und mache inzwischen mehr als 40 Prozent aller Fälle politisch motivierter Kriminalität aus, hieß es weiter.

»Hass ist kein Randphänomen mehr, sondern zentraler Bestandteil politisch motivierter Kriminalität«, erklärte Innensenatorin Eva Högl (SPD). »Die steigenden Zahlen sind Ausdruck einer wachsenden Ablehnung gegenüber gesellschaftlicher Vielfalt, der wir entschieden entgegentreten müssen.« (AFP/jW)