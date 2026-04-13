Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 16 / Sport
Tennis
Rolltreppe abwärts
Oeiras. Die deutschen Tennisspielerinnen haben im Billie Jean King Cup ein Debakel erlebt und müssen den nächsten Abstieg verkraften. Anstatt die direkte Rückkehr in die Weltgruppe zu schaffen, muss die DTB-Auswahl nach einem desolaten Auftritt in Oeiras bei Lissabon in die Regionalgruppe II runter. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag das Team von Cheftrainer Torben Beltz Litauen dramatisch mit 1:2. Erst vor einigen Monaten war das Team aus der Weltgruppe des Wettbewerbs abgestiegen. (dpa/jW)
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