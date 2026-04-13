Oeiras. Die deutschen Tennisspielerinnen haben im Billie Jean King Cup ein Debakel erlebt und müssen den nächsten Abstieg verkraften. Anstatt die direkte Rückkehr in die Weltgruppe zu schaffen, muss die DTB-Auswahl nach einem desolaten Auftritt in Oeiras bei Lissabon in die Regionalgruppe II runter. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag das Team von Cheftrainer Torben Beltz Litauen dramatisch mit 1:2. Erst vor einigen Monaten war das Team aus der Weltgruppe des Wettbewerbs abgestiegen. (dpa/jW)