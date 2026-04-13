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Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 16 / Sport
Radsport

Schnell und schneller

Bergara. Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat im strömenden Regen die Baskenland-Rundfahrt auf dem zweiten Platz beendet und damit die nächste Topplazierung in dieser Saison eingefahren. Der Tour-de-France-Dritte musste sich in der Endabrechnung nur dem Franzosen Paul Seixas geschlagen geben. Der 19jährige, der insgesamt drei Tagessiege im Baskenland holte, ließ sich auf der sechsten und letzten Etappe über 135,2 Kilometer von Goizper-Antzuola nach Bergara den komfortablen Vorsprung nicht mehr nehmen. (dpa/jW)

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