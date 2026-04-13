Spenden für die Solikonferenz für Kuba Spenden für die Solikonferenz für Kuba
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Gegründet 1947 Montag, 13. April 2026, Nr. 85
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Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Vermögensteuer statt Lobbyparty!« Kundgebung für gerechte Besteuerung großer Vermögen beim Tax-Forum des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Dienstag, 14.4., 11.30 Uhr. Ort: Vor dem Spreespeicher, Stralauer Allee 2, Berlin. Veranstalter: ATTAC

»Schwarze radikale Kritik des Faschismus. Eine antifaschistische Revision«. Vortrag von Vanessa Thompson, Kanada. Mittwoch, 15.4., 16.30 Uhr. Ort: Universität, NIG-Erdgeschoss, Hörsaal I, Universitätsstraße 7, Wien. Veranstalter: Demokratiezentrum Wien u. a.

»Pablo Neruda – Dichter, Diplomat, Kommunist, Literaturnobelpreisträger«. Lesung und Einführung in sein Werk. Mittwoch, 15.4., 19.30 Uhr. Ort: AWO-Tagesstätte, Rudolf-Breitscheid-Str. 40 a, Wedel. Veranstalter: MASCH Wedel

»140. Geburtstag von Ernst Thälmann – Solidarität mit Kuba«. Kundgebung. Es spricht Ellen Brombacher, ein Vertreter der kubanischen Botschaft ist angefragt, Sonnabend, 18.4., 14 Uhr, Ort: Ernst-Thälmann-Denkmal, Greifswalder Straße (Nähe S-Bhf. Greifswalder Str.), Berlin. Veranstalter: Freundeskreis Ernst Thälmann Ziegenhals-Berlin

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