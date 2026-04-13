Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 10 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke
Ansprache des Konstrukteurs Alexander Jakowlew an die Witwen des Geschwaders RichthofenVon Andreas Paul
Für die Ihr trauert haben wir den Himmel
In einen Fleischwolf verwandelt
Wir lernten in die Vertikale kämpfen
Und mit Maschinen ungeahnter Schnellkraft
Erzeugt im Fließverfahren in Sibirien
Über uns selbst hinaus sind wir gewachsen.
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