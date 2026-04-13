Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 2 / Ausland
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Im Hafen von Barcelona warteten Schiffe einer neuen Global Sumud Flotilla für Gaza am Sonntag auf das Abklingen eines Sturms, um zur Zwischenstation Italien aufzubrechen.
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