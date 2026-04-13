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Aus: Ausgabe vom 13.04.2026, Seite 2 / Ausland
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Im Hafen von Barcelona warteten Schiffe einer neuen Global Sumud Flotilla für Gaza am Sonntag auf das Abklingen eines Sturms, um zur Zwischenstation Italien aufzubrechen

Im Hafen von Barcelona warteten Schiffe einer neuen Global Sumud Flotilla für Gaza am Sonntag auf das Abklingen eines Sturms, um zur Zwischenstation Italien aufzubrechen.

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